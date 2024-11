Il titolo è “America - Il Sogno di Antonio”. Loro sono un gruppo di giovani artisti calabresi: ci sono giovani e affermati tenori, ottimi musicisti, giovanissimi attori. Tutto questo per il “Sogno Americano” di tantissimi nostri connazionali che nel primo e nel secondo dopoguerra lasciano il Sud in cerca di pane e di lavoro. Sono soprattutto meridionali, e tanti calabresi. Come il musical, dove diversi interpreti escono dal Conservatorio di Cosenza, sono giovani calabresi, studenti, laureati.

“America - Il Sogno di Antonio” è quindi un omaggio ai mille sacrifici dei meridionali, grazie ad un Musical nato da un’idea di John Pinkerton e che vede impegnati giovani artisti di notevole bravura.



Il protagonista principale, Antonio, è un giovane tenore calabrese, Federico Veltri, è di fine 1992 e vive a Dipignano.

E’ stato vincitore e finalista di numerosi premi e riconoscimenti di livello internazionale, come il Premio “Riccardo Zandonai” 2013 nel quale ha vinto il Premio come Miglior Giovane, il Concorso “Una voce per la Lirica”, Premio “Miglior Tenore” al Marcello Giordani Competition. Federico andrà al Festival Verdi 2019.



Mario, il migrante in America, è Mirko Iaquinta, attore cosentino che si forma presso le "Ribalte" di Enzo Garinei e successivamente presso i laboratori di scrittura e recitazione di Massimiliano Bruno. Fino al 2012 ha fatto parte della compagnia "Skanderberg" di Mirella Castriota.





C’è poi Rosalba Truglio. Studia canto lirico e moderno presso l' Associazione musicale Vivaldi di Cirò Marina, componente stabile dei Cast del musical "Notre Dame de Paris".

Giulia Greco giovane soprano siciliana che ha già partecipato alle produzioni di numerosi Musical tra cui: “The Phantom of Opera”, “Grease”, “Cats”.

Chiara Ricca giovane cantante già protagonista di “Francesco de Paula: l’Opera”. Vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali.

Valeria Bastone, giovanissimo Soprano Lirico già protagonista di numerosi musical e recital lirici. Ha davanti a sé un roseo futuro nel mondo dell’Opera lirica.

Antonino Giacobbe di Soverato, una laurea in Lingue e Culture Moderne presso l’ Unical, diploma in Canto Lirico in qualità di Tenore presso il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”.

Debutta nel mondo dell’opera lirica con il ruolo di “Un pastore” nell’Opera di Giovanni Paisiello “Nina, o sia la pazza per amore”.

Nel ruolo originalissimo di John Brown, il 18enne cosentino Alessandro Gallo,

strumentista poliedrico, cantante, attore e presentatore.

Ha preso parte alla produzione di "Francesco de Paula. Nel dicembre 2018 è stato protagonista del Musical "E se domani fosse ieri?".



“America- il sogno di Antonio” (a Cosenza nella prima settimana di Aprile al Teatro Aroldo Tieri) sarà presentato in diversi teatri calabresi da aprile in poi), vedrà in scena anche alcuni balletti originali sul tema delle migrazioni a cura della compagnia CreateDanza di Filippo Stabile.



Il direttore d’orchestra è Damiano Morise. Nel 2004 inizia il percorso artistico culturale nel conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza, sotto la guida del M° Raffaele De Luca.



Attualmente è il direttore della “Vivaldi Chamber Orchestra e l’Ensemble Corale Vivaldi” di Ciró Marina (Kr).

La regia del musical è di Franco Laratta, giornalista e scrittore, autore di 7 pubblicazioni di cultura e problemi sociali, ha firmato oltre 2000 articoli e inchieste sulla Calabria per diverse testate giornalistiche. Ha diretto giornali, radio e tv regionali.

L’ultimo suo lavoro editoriale (con Nicodemo Oliverio): “Il cuore e la terra”, Rubbettino editore, è stato presentato al Salone del libro di Torino e ad Expo2015 di Milano.

Ha curato la riduzione teatrale di “Un caso clinico” di Dino Buzzati.