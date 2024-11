VIDEO | Non ha deluso le aspettative la messa in scena dell'opera lirica di Giacomo Puccini. Tra gli artisti, il soprano di fama internazionale Paoletta Marrocu nei panni della protagonista

Successo a Soverato per l’opera lirica Tosca di giacomo Puccini. Sul palco della Summer Arena un cast di assoluto livello per una produzione dell’associazione culturale Traiectoriae insieme alla società di eventi e comunicazione Publidema, per la regia di Orlin Anastassov, con grandi scenografie multimediali curate da Polina Gerasimova e realizzate attraverso il 3d mapping.

Nei panni di Tosca una impeccabile Paoletta Marrocu, soprano di fama internazionale, affiancata dal tenore georgiano Mikheil Sheshaberidze, astro nascente della lirica internazionale, nel ruolo di Cavaradossi. A completare la triade il baritono bulgaro Ventseslav Anastasov, altro grande interprete della scena internazionale, nei panni del barone Scarpia.

Preziosa la collaborazione con il Coro del teatro Cilea di Reggio Calabria, istruito dal maestro Bruno Tirotta, e l’Orchestra diretta da maestro Matteo Beltrami. Nel cast, accanto ai grandi nomi della lirica internazionale anche tre giovani artisti calabresi: Massimiliano Silvestri, Alessio Gatto Goldsteine e Giuseppe Zema, insieme ad Antonio De Gobbi. Ad abbellire i costumi di scena con i suoi monili ci ha pensato l’artista locale Resy d’Andrea, in arte Ninà.