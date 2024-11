VIDEO | L’opera più amata di tutti i tempi che racconta l’amore impossibile e destinato a finire in tragedia tra Violetta e Alfredo nella Parigi di metà Ottocento verrà messa in scena al parco Scolacium di Roccelletta di Borgia

Martedì 7 agosto “Armonie d’Arte Festival” metterà in scena "La Traviata", l’opera in tre atti di Giuseppe Verdi, basata su "La signora delle camelie", l'opera teatrale di Alexandre Dumas. La rappresentazione più conosciuta e amata di tutti i tempi sarà diretta da Leonardo Quadrini. Le coreografie sono del giovane Filippo Stabile, mentre le scenografie sono affidate a G. Loois e Smoe. Sarà il coro lirico Cilea diretto da Bruno Tirotta Orchestra a eseguire le musiche.

Basato sul concept di Chiara Giordano, con la supervisione di Vittorio Sgarbi, "La Traviata" è un’opera icona del melodramma. "Armonie d’Arte" la propone nella versione integrale, con un eccellente cast: Maria Teresa Leva sarà Violetta Valery, Ignazio Encinas interpreterà Alfredo Germont e Stefano Meo vestirà i panni di Giorgio Germont.

L’opera racconta l’amore impossibile e destinato a finire in tragedia tra Violetta, una famosa mondana, e Alfredo, giovane di buona famiglia, nella Parigi di metà Ottocento.

Una sfida accattivante e originale nella messa in scena, le scenografie infatti non saranno le tradizionali ma verranno generate “live”, in tempo reale e su palco e realizzate dalla fantasia astratta dei giovani artisti della street art.