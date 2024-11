Sarà Pietro Comito il nuovo direttore della redazione giornalistica dell'emittente televisiva LaC. Giornalista professionista dal 2006, trentacinque anni, succede a Carmelo Idà, rimasto alla direzione della testata per un anno.

Pietro Comito, che ha iniziato la propria carriera professionale a Rete Kalabria e Radio Onda Verde, è stato redattore del Quotidiano della Calabria dal 2002 al 2005, quindi dal 2006 al 2012 caposervizio di Calabria Ora, dove ha guidato le redazioni di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Siderno e Catanzaro. Dal 2012 al 2014 è stato nuovamente in servizio al Quotidiano, dove ha guidato, nella veste di caposervizio, la redazione di Vibo Valentia. Nel 2011 ha ritirato il Premio Agenda Rossa conferito ai giornalisti minacciati dalla 'ndrangheta. Sempre nel 2011 è stato insignito del Premio Paolo Borsellino. Ha pubblicato per la Newton Compton e per la Città del Sole Edizioni ed ha collaborato alla realizzazione del Dizionario enciclopedico delle mafie redatto da Castelvecchi Editore. Esperto di cronaca nera e giudiziaria, negli ultimi anni è stato tra i giornalisti calabresi più esposti nell'informazione sulla criminalità organizzata.



"Abbiamo deciso di puntare su un direttore giovane ma già di apprezzabile esperienza, ricco di energia e talento - spiega l'editore Domenico Maduli - capace d'incarnare il modello di novità e cambiamento che intende rappresentare LaC nel panorama calabrese e non solo. Questa scelta segue una fase di transizione che ha visto quale traghettatore il direttore Carmelo Idà al quale rivolgiamo il nostro ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata in questo anno di azzeramento e rilancio dell’emittente televisiva. Al direttore Comito esprimiamo piena fiducia e auguriamo buon lavoro".

Pietro Comito - che assumerà anche la guida della testata web lacnews24.it e della piattaforma LaC Airport attivata dalla società editrice Rete Kalabria, facente capo al Gruppo Pubbliemme, nell'area aeroportuale di Lamezia Terme - s'insedierà alla guida de LaC sabato 10 gennaio.