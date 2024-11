Facendo la proporzione tra i contatti netti e l'ascolto medio, LaC è da considerarsi l'emittente con il più alto indice di gradimento nella regione. Posizioni che mese dopo mese confermano un consolidamento della crescita del nostro network

LaC è nuovamente la televisione più vista in Calabria con un ascolto medio che supera i 1.000 contatti, precisamente 1.043. Questo significa che ha registrato una media costante di 1.043 persone che sistematicamente sono sintonizzati sulla TV per 24 ore al giorno.

Secondo posto per Videocalabria con 863. Per quanto riguarda i contatti netti, ovvero i telespettatori che per almeno 1 minuto si sintonizzano sul canale la colonnina segna quota 76.941, secondo posto a pochissimi passi dalla prima che è a 77.112. Facendo la proporzione tra i contatti netti e l'ascolto medio, LaC è da considerarsi la televisione con il più alto indice di gradimento.

Ovvero la televisione regionale preferita dai Calabresi.