Erica Cunsolo e Max Martinelli si collegheranno in diretta con gli inviati dalle principali località della regione per fare il punto della situazione

Andrà in onda domani mattina, alle 9:00, una nuova puntata di LaC radio Cafè, il programma di intrattenimento condotto da Erica Cunsolo e Max Martinelli che sta riscuotendo grande successo in tv e sul web.



Tema centrale della puntata di giovedì 31 maggio sarà “Caldo fine maggio: in Calabria manifestazioni di protesta su lavoro e viabilità".

Erica e Max si collegheranno in diretta con gli inviati dalle principali località della regione per fare il punto della situazione: si parlerà della protesta dei lavoratori Abramo Printing & Logistics e del comitato cittadino “Strada del mare”, formatosi per manifestare il disappunto sulla condizione della litoranea Joppolo-Nicotera.



Inoltre verrà dedicato uno spazio a Dogman, il film di Matteo Garrone che ha come protagonista la Palma d’oro reggina Marcello Fonte.

Non mancherà uno sguardo ai quotidiani del giorno e, naturalmente, tanta buona musica.

Appuntamento quindi a domani alle 9:00 sul canale 19 del digitale terrestre, sulla pagina Facebook e sul sito internet per una nuova puntata di LaC Radio Cafè!