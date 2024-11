'Un momento di raccordo tra Università e impresa'. Il gruppo LaC 'caso di studio' all'Università Magna Grecia di Catanzaro

Si è tenuta martedì 26 aprile ell’aula A del Dipartimento di Scienze giuridiche, storico economiche e sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il seminario “Il settore televisivo e la tecnologia digitale: Nuove strategie per competere in un mercato che si rinnova”.



Nel corso dell’incontro, rivolto agli studenti del corso di Marketing e Strategie d'Impresa dell’ateneo catanzarese, è stato presentato il “case history” de LaC e sono stati approfonditi i temi della strategia, del posizionamento competitivo, della brand identity e del rinnovamento dei modelli di business delle reti televisive.



La giovane e dinamica emittente regionale si è infatti distinta, a parere dei promotori del seminario, per capacità di interpretare al meglio un efficace modello organizzativo e di business rappresentativo di una strategia vincente sul piano del marketing aziendale.



Il video dell'evento