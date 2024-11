(La nostra emittente premiata alla 14° edizione del Premio 'eccellenze calabresi')

A Palmi, nel corso della 14° edizione del Premio Eccellenze Calabresi, organizzato da Anna Patania e Giulio Buccinà, La C è stata premiata come miglior televisione dell'anno: “l’emittente diretta dal giornalista Pietro Comito ha saputo costruire un nuovo modello televisivo regionale, sapendo coniugare un mix tra rete e informazione all news”. Premio speciale anche per il Presidente della Pubbliemme, Domenico Maduli, nonché editore della nostra emittente televisiva: “un imprenditore che è diventato leader nazionale nel sistema pubblicitario della cartellonistica e che, ha saputo investire nella innovazione editoriale della nostra regione” . A ritirare il premio per conto di LaCnews, il direttore della testata web, Pasquale Motta. Nel corso della cerimonia che, si è svolta nella bellissima struttura del resort CapoSperone, sono stati premiati imprenditori, professionisti, aziende che, si sono distinte in Calabria e fuori regione per la loro capacità imprenditoriale, affermando la buona e sana imprenditoria della nostra terra, nel paese e nel mondo. Riconoscimento anche al giornalista e scrittore, Arcangelo Badolati, caporedattore della Gazzetta del Sud, "giornalista che ogni giorno con professionalità attraverso la sua azione, i suoi libri e i suoi articoli, racconta la battaglia per la legalità nella nostra regione. Madrina della serata è stata la show girl Valeria Marini.

