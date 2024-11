Oggi '30 minuti' si occupa dei prodotti dell'agroalimentare e dell'enogastronomia calabrese che sbarcano in Cina. La CcTv, colosso televisivo cinese, intende realizzare sul tema un documentario da trasmettere in Cina

Ospiti in studio: Marianna Stillitani (responsabile comunicazione e marketing della Lid, azienda che si occupa dell'esportazione di prodotti made in Italy in Cina) ; Feng Lei (giornalista della Tv cinese); Max Modesti e Riccardo Barbic, imprenditori nel settore della promozione e della comunicazione che ben conoscono la Cina.

L’appuntamento con '30 minuti' è alle 13.00 su LaC (replica ore 23.30). Anche in diretta streaming su www.lactv.it