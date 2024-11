Dieci film per sette lingue nella nuova edizione della manifestazione che rimane unica nel suo genere in Calabria

Dieci film per sette lingue differenti. Taglio del nastro a Lamezia Terme per la settima edizione della rassegna cinematografica in lingua originale e sottotitoli in italiano dell’associazione culturale Una. Un evento unico nel suo genere in Calabria e che di anno in anno continua a coinvolgere appassionati di cinema e non solo, portando nella città della Piana film d’autore e pellicole impegnate, oltre a vere e proprie chicche che difficilmente trovano spazio nella distribuzione meridionale.

Il programma

Ad inaugurare la rassegna, ospitata quest’anno nell’auditorium della scuola media Pitagora, è stato il film animato Gatta Cenerentola di Alessandro Rak. Nei prossimi mesi seguiranno titoli premiati nelle maggiori rassegne europee o aspiranti all’Oscar legati da un filo conduttore, quello dei diritti civili. Una rassegna che va avanti da anni senza finanziamenti pubblici, con solo i soci come sostenitori, ma che riesce di edizione in edizione ad intercettare un pubblico sempre più folto.

Quest’anno a precedere ogni film sarà uno dei cortometraggi in concorso al Lamezia Film Fest. Prossimi appuntamenti il 30 dicembre con il film Arrival di Denis Villeneuve, il 3 gennaio con A Ciambra di Jonas Carpignano, il 14 gennaio con Libere disobbedienti innamorate di Maysaloun Hamoud, 28 gennaio In viaggio con Jacqueline di Mohamed Hamidi, 11 febbraio CaptaIn Fantastic di Matt Ross , 25 febbrario Zelig di Woody Allen, l’11 marzo Aquarius di Kleber Mendonça, 25 marzo Castaway on the moon di Hae Jun Lee, l’8 aprile Io , Daniel Blake di Ken Loack.

Tiziana Bagnato