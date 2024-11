Dodici pellicole in lingua originale, sottotitolate, all’insegna del cinema d’autore e di respiro internazionale verranno proiettate nell’auditorium della scuola media Pitagora

Tutto pronto per il debutto dell’ottava edizione della rassegna di film in lingua originale sottotitolati in italiano dell’associazione culturale Una. Il taglio del nastro avverrà nell’auditorium della scuola media Pitagora il 26 dicembre.



Il cartellone dell'ottava rassegna presenta dodici film, due in più rispetto alle scorse edizioni. Sul grande schermo dell'auditorium il 26 dicembre alle 20:30 il film "Una Donna Fantastica" di Sebastiàn Lelio (Cile, Germania), premio Oscar per il miglior film straniero nel 2017.



A seguire un cartellone di titoli internazionali noti per essere stati distribuiti nei festival e nei circuiti cinematografici sparsi per il mondo. «La rassegna vuole essere – scrive l’associazione - una vetrina di proposte cinematografiche "imperdibili" insieme a delle chicche di altrettanto spessore non facili da scovare».



Dato il successo riscontrato per le proiezioni di film in lingua italiana, l'associazione ha inserito anche due pellicole nostrane: "Dogman" di Matteo Garrone e "Indivisibili" di Edoardo De Angelis.

Mantenuta una linea difforme rispetto a generi e tematiche proposte. Si passa dalle commedie divertenti, ai thriller, ai drammi, ai film con atmosfere noir e surreali, ai film d'animazione. La stessa varietà si ripropone nelle lingue, dall'inglese si va allo spagnolo, poi al romeno, al coreano, al norvegese e all'urdu.