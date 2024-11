Lamezia premia un bimba italo dominicana di appena dieci anni, nata e cresciuta in città ma da tempo impegnata nella sua passione per il canto. E non a caso da sabato rappresenterà la Calabra nel programma “Ti Lascio una canzone”.

Lamezia città accogliente ed orgogliosa di esserlo. Potrebbe essere riassunta così la motivazione alla base della consegna di una targa da parte del consiglio comunale a Giuseppina Maria Crapis, bambina italo dominicana, di appena dieci anni, ma il cui talento per il canto l’ha già fatta conoscere, non solo in città, ma anche per l’Italia.

A promuovere il gesto i consiglieri comunali Udc Giancarlo Nicotera e Pasquale Di Spena che hanno trovato la piena adesione del sindaco Paolo Mascaro e di altri membri dell’assise, tra cui il presidente Francesco De Sarro e i consiglieri Piccioni e Chirumbolo.

«Vogliamo semplicemente dire grazie a chi sa rappresentare la Lamezia Terme ‘vera’ – hanno spiegato - quella che fa parlare di sé per ciò che di buono quotidianamente costruisce e mette in luce. In Giuseppina Maria e nel suo modo di essere, nel suo talento, nel suo sorriso, nel suo modo gioioso di esprimere ciò che ha dentro, rivediamo tutti i bambini lametini, con i loro personali talenti, le loro diversità, le loro gioie e le loro speranze accompagnate da un sorriso contagioso».

Giuseppina Maria è figlia di Bruno Crapis, trasferitosi a Lamezia Terme nel 1972 e di Ana Ivonnee Savinon, dominicana. Da sabato la bambina concorrerà su Rai1 nel programma “Ti lascio una canzone”. Tutta la città tifa per lei.