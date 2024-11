Il 7 novembre l’associazione Braccobaldo aprirà le porte del proprio campo ai bambini dell’istituto comprensivo Don Saverio Gatti, per una giornata dimostrativa con i cani dei nostri soci.

La finalità di detto incontro sarà quello di insegnare ai bambini il significato di vivere con un cane, le responsabilità che si devono assumere nonché il rispetto ed il rapporto tra i proprietari dei cani ed il mondo esterno.

I bambini, si sa, amano istintivamente il cane, e per questo sogna di poter dividere la propria vita con il suo “migliore amico”. Ma molto spesso, a causa della paura riversata dai genitori, il binomio bambino-cane viene spezzato, rompendo quel naturale legame che si è instaurato.

Proprio in virtù di tali ragioni, si ritiene importante una corretta socializzazione dei cani con i bambini ed un'attenta educazione di quest'ultimi con gli amici a 4 zampe, che devono imparare a rapportarsi con essi in maniera corretta.

Durante la manifestazione verrà offerta ai bambini una merenda con i dolci fatti in casa dai Ns. Soci.

Si ricorda che l’Associazione Braccobaldo svolge le proprie attività in via Amendola (a fianco della palestra don Saverio Gatti), grazie alle strutture concesse dal Comune di Lamezia Terme.