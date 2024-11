Dal 22 al 27 agosto rassegna di pellicole d'autore nel cortile dell'Istituto Maggiore Perri

Continua la XV edizione di Cinema e Cinema, rassegna di film d'autore nell'ambito del progetto Lamezia Summertime 2016.

Una settimana di grande cinema che prenderà il via oggi 22 agosto con il docu-film Amy – The girl behind the name di Asif Kapadia che racconta la breve vita e l'intensa carriera della jazz singer Amy Winehouse scomparsa all'età di 27 anni e diventata ormai un mito. La pellicola ha vinto l'Oscar 2016 come miglior documentario.

23 agosto - Suffragette di Sarah Gavron, trasposizione cinematografica del movimento di emancipazione femminile nato a Londra alla fine del 1800 e che trova nuovo vigore in Emmeline Pankhurst, fondatrice, nel 1903, della Women's Social and Political Union. Solidali e militanti, le suffragette combattono, anche con le maniere forti, per i loro diritti e per il loro diritto al voto.

24 agosto - Il Libro della Giungla di Jon Favreau. Basato sui racconti senza tempo di Rudyard Kipling e ispirato al classico d'animazione Disney, il film è un'epica avventura live action che vede protagonista Mowgli, un cucciolo d'uomo cresciuto da una famiglia di lupi.

25 agosto - Carol di Todd Haynes storia vibrante e delicata di due donne Carol e Therese che, nell'America della Guerra Fredda, dove l'omosessualità veniva considerata come un disturbo sociopatico della personalità, sfideranno i giudizi morali e scioglieranno l'inverno nel cuore.

27 agosto - Il caso Spotlight di Thomas Mc Carty vincitore dei premio Oscar 2016 come miglior film e migliore sceneggiatura originale. Il film racconta la storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe, soprannominato Spotlight, che nel 2002 sconvolse la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della Chiesa cattolica degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, in un’inchiesta premiata col premio Pulitzer. Tutte le proiezioni si svolgeranno nel cortile "Bevilacqua" dell'Istituto Maggiore Perri, dalle 21.15.