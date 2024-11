Peppe Spadafora: «Portiamo in alto il nome e la storia dell’artigianato orafo calabrese, che Giovambattista Spadafora ha per primo indissolubilmente legato al mondo dell’arte, della cultura, del cinema»

Giorni frenetici di anteprime, incontri e kermesse alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E la Calabria gioca un ruolo da protagonista anche quest’anno. Il maestro orafo Peppe Spadafora è già sul posto ed è già operativo: «Sì, noi ci siamo come sempre e come ci ha insegnato il nostro indimenticabile papà e maestro. L’arte orafa Spadafora è a Venezia da protagonista. Portiamo in alto il nome e la storia dell’artigianato orafo calabrese, che Giovambattista Spadafora ha per primo indissolubilmente legato al mondo dell’arte, della cultura, del cinema».

Così subito alla Mostra N.80 con i protagonisti del Premio Kinèo "Diamanti al Cinema" nella splendida cornice del Ca' Sagredo Hotel. Il maestro Peppe Spadafora ospite d'onore alla serata che si conferma una fondamentale fucina del cinema nazionale e internazionale e che ha visto tra i vincitori il celebre regista e pittore Julian Schnabel per aver portato la potenza dell’arte nel cinema, la splendida Laura Morante che riceve il Premio come migliore attrice protagonista per il film Il Colibrì, Demet Ozdemir la popolare attrice turca sbarcata al Lido che ha ricevuto il premio come migliore attrice internazionale, ancora Maria Pia Calzone con il Premio Kinéo ITTV Festival per la serie “Resta con me”. A Chiara Tilesi il premio per i diritti umani Kinèo e il premio per il miglior produttore assegnato a Tarak Ben Ammar.

Peppe Spadafora è molto determinato: «Per noi è sempre un onore prendere parte alla Mostra e a tutti gli eventi collaterali come l’Hollywood Celebrities Lounge, il format molto noto nel panorama Internazionale dei Festival Cinematografici, punto di riferimento fisso per i partecipanti alla Mostra a pochi metri dal red carpet». Ovviamente non finisce qui! Non mancheranno entusiasmo e sorprese per questa edizione numero 80 della Mostra: domani 5 settembre Spadafora sarà impegnato per il decennale del "Premio Starlight International Cinema Award", protagonisti di una giornata ricca di appuntamenti, tutti legati a progetti di rilievo.