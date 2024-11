Una sua opera sarà esposta nella galleria Artstudio38 l'opera vincitrice della prima Biennale d'Arte Contemporanea Internazionale di facebook nella categoria disegno

A volte facebook, puo' individuare i talenti e proiettarli all'attenzione del grande pubblico. E' il caso dell'artista nocerese Massimo Giudice che, grazie ad una personale presentata a Nocera Terinese qualche tempo fa e, successivamente, alla partecipazione da un concorso lanciato su Facebook avrà la possibilità di esporre una sua opera a Milano nella galleria Artstudio38 come vincitore della prima Biennale d'Arte Contemporanea Internazionale di facebook nella categoria disegno . Un grande traguardo basti pensare che il concorso curato da uno dei piu grandi critici dell arte del panorama italiano il dott. Giorgio Grasso e dal direttore scientifico e critico dott.ssa Mattea Micello; ha registrato una grande partecipazione con oltre ventimila tra partecipanti e non da tutto il mondo, migliaia di visualizzazioni di opere e condivisioni . Si votava con i mi piace, voti dai membri della giuria tecnica infine con una pubblicazione sulla rivista "Art". A fine concorso conclusasi nel dicembre scorso sono state stilate delle classifiche per le diverse categorie e, ai vincitori, sarà data la possibilità di esporre le loro opere in varie località italiane ed estere. L'opera dell'artista Massimo Giudice (un ritratto iperrealista di Madre Teresa di Calcutta), tratta dalla sua personale “ La Passione e i Testimoni della Fede”, personale realizzata in collaborazione con la Proloco Ligea di Nocera Terinese, la Biblioteca nazionale di Cosenza e la Regione Calabria. L'opera sarà in mostra dal 1 al 14 settembre a Milano. L'artista riguardo alla sua opera, ha affermato "nella mie opere rifuggo dai canoni tradizionali della bellezza, una bellezza che invece ricerco e trovo radicata nel cuore forte di grandi persone" . Una soddisfazione non solo per l'artista dunque, ma per un intero paese nel quale con umiltà e sobrietà sta crescendo un talento.