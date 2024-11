Al Vernissage organizzato da Catherine Meulemans, erano presenti cinque artisti provenienti dalla Provincia di Cosenza: Adele Napolitano,Franco Paternostro, Luigi Rovella, Nik Cozzi,Gianfranco Pugliese, che attualmente espongono le loro opere sempre a Bruxelles nella galleria 'Sogo'

BRUXELLES - L'assessore alla cultura del comune di Rende,Vittorio Toscano, ha partecipato alla prima mondiale dell'artista Caroline Brisset presso la galleria d'arte contemporanea "Art Thema" di Bruxelles . Al Vernissage organizzato da Catherine Meulemans, erano presenti cinque artisti provenienti dalla Provincia di Cosenza: Adele Napolitano,Franco Paternostro, Luigi Rovella, Nik Cozzi,Gianfranco Pugliese, che attualmente espongono le loro opere sempre a Bruxelles nella galleria "Sogo".La partecipazione all'evento è stata un'occasione importante per la promozione dei cinque artisti data la presenza di esperti del settore ed esponenti politici della Comunità Europea.«La nostra presenza a Bruxelles, una delle capitali mondiali dell'arte contemporanea – sottolinea l'assessore Toscano - è il frutto di un progetto di promozione artistica internazionale che è partito da Rende. I cinque artisti calabresi, infatti , in diverse occasioni avevano esposto le loro opere nelle sale del rinnovato Museo del Presente dove sono stati visionati e presi in considerazione da Naima Bensogou titolare di un'altra importante galleria d'arte contemporanea a Bruxelles, la già citata "Sogo". Essere riusciti ad entrare nelle cerchie artistiche europee, contraddistinte da un grande dinamismo e fervore culturale, testimonia la validità del lavoro svolto in team sul nostro territorio in merito alla promozione artistica. Come Assessore alla Cultura l'impegno non poteva che essere massimo, utilizzando e sfruttando tutti gli strumenti a disposizione utili per perseguire lo sviluppo culturale». L'assessore Toscano sottolinea poi l'importanza ricoperta dalle tante mostre promosse al Museo del Presente, iniziative che hanno riscosso grande successo di pubblico e di critica e che hanno anche concesso agli artisti una maggiore opportunità di essere conosciuti aiutandoli a compiere un'ulteriore passo in avanti nella loro carriera.«Tutto ciò dimostra -conclude Vittorio Toscano - come il Museo del Presente stia diventando sempre di più un trampolino di lancio verso nuovi scenari nazionali ed internazionali, dandoci l'opportunità di iniziare un nuovo percorso, quello dell'internazionalizzazione dei nostri artisti, percorso del quale mi rendo con partecipazione e pieno coinvolgimento, promotore».