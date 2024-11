L’assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri ha inaugurato, questa mattina a Vibo Valentia, nella sede di Palazzo Gagliardi, la terza edizione del Festival "Tropea Leggere e Scrivere"

Festival "Tropea leggere e scrivere" - "La Calabria – ha dichiarato Caligiuri - ha fatto della lettura una priorità politica in quanto premessa indispensabile dello sviluppo culturale e quindi sociale ed economico”. L’assessore alla Cultura ha poi ricordato le politiche regionali che hanno determinato in questi anni in Calabria l'aumento del numero dei lettori, compresi quelli digitali. “Con oltre 100 appuntamenti – ha rimarcato -, con centinaia di ospiti che si alterneranno da oggi fino al 26 ottobre nelle città di Vibo, Tropea, Soriano e Serra San Bruno, il festival "Tropea Leggere e Scrivere" rappresenta un evento culturale nazionale che ha la chiara intenzione di aumentare il numero dei lettori. Infatti, un grande spazio è dedicato alla lettura per i bambini e alle scuole, con duemila studenti che seguiranno gli eventi del Festival”.



Ospite d'onore alla cerimonia inaugurale è stato Romano Montroni, presidente del Centro del Libro, l'ente del Ministero dei beni culturali che sta organizzando "Libriamoci", il grande evento collettivo nazionale della lettura ad alta voce nelle scuole che si svolgerà dal 29 al 31 ottobre in tutto il Paese e dove la Calabria è regione "pilota". Montroni, dopo aver proposto di utilizzare Palazzo Gagliardi come un centro culturale animato tutto l'anno e con una grande libreria, ha evidenziato il rischio dell'ignoranza che non si legge, ribadendo “che occorre leggere perché' in una pagina puoi scoprire il mondo".