La casa editrice Thoth Edizioni di Capo Vaticano, ha pubblicato qualche giorno fa, il libro “I Percorsi della memoria”, a cura dell’archeologa medievista e presidente del sodalizio vibonese Cristiana La Serra.



L’associazione culturale Mnemosyne, nasce nel 2013, da un’idea di un gruppo di giovani archeologi, con l’intento di promuovere il recupero e il rispetto del patrimonio culturale vibonese e dell’intera Calabria.



Il gruppo, nel corso degli anni, si è fatto promotore di numerosi eventi ed iniziative, indirizzate al recupero, custodia e divulgazione della cultura storica, artistica ed archeologica.

Tale lavoro, reso possibile, anche grazie alla collaborazione del Sistema Bibliotecario Vibonese, tratta diversi argomenti di natura archeologica: si va dal lavoro sul territorio della Valle del Crati e del Tirreno meridionale in età Protostorica agli studi sul Monte Poro in età Medievale, dalle monete regine d’età ellenistica ai contributi sui siti archeologici di Castelmonardo e Pentedattilo, e ancora dalle anfore panatenaiche di età greca all’evoluzione del territorio reggino nel Medioevo.



Spiega il responsabile della casa editrice Mario Vallone: “La collaborazione con i ragazzi di Mnemosyne si lega perfettamente con uno dei nostri principali scopi, cioè quello di far conoscere la storia e le peculiarità della nostra regione, provincia vibonese in particolare, ad un pubblico sempre più vasto per promuovere, sostenere e favorire iniziative concrete di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.