Una nuova sfida per l’atleta paraolimpica reggina che condurrà, assieme a Alessandro Antinelli, la nuova edizione della ‘Domenica Sportiva’

Un nuova sfida attende l’atleta paraolimpica reggina Giusy Versace. Spetterà a lei condurre, assieme ad Alessandro Antinelli, la nuova edizione della Domenica Sportiva. L’atleta calabrese, figlia di un cugino di Gianni Versace, si è detta “Contenta e lusingata che il direttore abbia pensato a me pensavo che si fosse bevuto una bottiglia di vino... Sono felicissima perché mi piacciono le sfide e questa lo è dal punto di vista professionale e personale”. Anche il conduttore Antinelli si è dimostrato entusiasta di questa scelta: “Vogliamo rimetterci al centro del palcoscenico dove è sempre stata la Domenica Sportiva. Non saremo faziosi ma credibili. Con Giusy Versace abbiamo preso Cristiano Ronaldo, il top. Ci farà vincere la partita".

La Versace ha già in curriculum numerose apparizioni in Tv, prima tra tutte la partecipazione e la vittoria a ‘Ballando con le Stelle’. Ha anche condotto, assieme a Vincenzo Venuto la trasmissione di Rete4 ‘Alive, la forza della vita’. “Io corro per dire che la vita è bella, non per prendere la medaglia, che ho già preso quando mi sono alzata dalla sedia a rotelle - ha dichiarato Giusy Versace - Spero di non deludere il direttore Paris, il pubblico e me stessa. Accetto la sfida, sono consapevole delle eventuali critiche. Ho gambe in titanio forti che mi permetteranno di rialzarmi in caso di cadute”.