Il soprano sarà protagonista dello spettacolo “Vi canto una storia” che prende spunto da un suo libro

Il soprano Katia Ricciarelli sarà al Garden di Rende il 18 maggio prossimo con lo spettacolo teatrale Vi canto una storia, realizzato dalla Camerata delle Arti di Matera diretta dal tenore Francesco Zingariello. La rappresentazione prende spunto dal libro della Ricciarelli, scritto con Marco Carrozzo, edito da Piemme, nella quale l’artista ha descritto con linguaggio fiabesco, sei opere prestigiose: L’elisir d’amore, il barbiere di Siviglia, il flauto magico, la Cenerentola, Hansel e Gretel e Falstaff.



Nel cast spiccano i solisti dell’Opera Studio 2.0: il soprano Lucia Lattari, il tenore Nicola Malagnini, il baritono Eldar Ahkmedov, il basso Cesare Filiberto. Con loro sul palco anche i musicisti dell’Ensemble di Puglia e Basilicata e gli alunni dell’Istituto comprensivo Mangone-Grimaldi. Vi canto una storia andrà in scena alle ore 11 per il matinée dedicato alle scuole e alle ore 21 per il pubblico.