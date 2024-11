Si intitola “Selfie” ed è il quarto inedito di Chiara e Martina, stavolta targato “Universal Music Group”. Dopo il brano “Viva” scritto per loro da Gigi D’Alessio per l’Eurovision song contest, arriva adesso un'altra canzone che nasce da importanti collaborazioni con autorevoli firme della discografia nazionale. Le giovani cantanti si raccontano in un’intervista a Lac Radio cafè, il format in radiovisione condotto dal lunedì al venerdì da Erica Cunsolo e Max Martinelli. Dalle vittorie a “Ti lascio una canzone” su Rai Uno al secondo posto al Festival internazionale di musica sulla rete nazionale russa, dalla partecipazione - in rappresentanza dell’Italia - al festival per giovani promesse della musica più importante in Europa alla nascita del loro nuovo singolo. Una carriera ricca di soddisfazioni nonostante la giovane età.

Chiara e Martina Scarpari hanno presentato il loro ultimo brano a Gioia Tauro, nella “Music School di Christian Cosentino”, il loro vocal coach, alla presenza del direttore artistico Natale Princi e con la benedizione di Vince Tempera, intervenuto in diretta telefonica per parlare del futuro delle gemelle calabresi.

Selfie è frutto di un lavoro collettivo. Il brano è stato scritto a più mani da Chiara e Martina e da Vincenzo Tempera, Paolo Agosta e Lenny De Luca. Tempera è noto per la sua lunga carriera da musicista, arrangiatore e produttore che lo ha visto, più volte, protagonista al Festival di Sanremo. Paolo Agosta è un cantautore che vanta già diverse collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi. Mentre Lenny De Luca è un pianista jazz famoso anche per la sua attività di direttore artistico che lo ha portato alla ribalta accanto a big della musica italiana come Morgan, Tricarico ed Eros Ramazzotti.

Il brano è stato registrato negli studi della Bunker Home Studio di Milano, mentre il videoclip di Selfie è stato realizzato dalla App Media Group per la regia del cubano Mario Leclere.

L’etichetta discografica Universal Music Group ha acquisito i diritti di Selfie e si occuperà – come confermato da Tempera – della distribuzione del brano che, dalle prossime settimane, sarà disponibile per l’acquisto sui principali store digitali e sulle principali piattaforme di streaming online.

«Dobbiamo ringraziare tante persone – ha detto Chiara Scarpari – perché in tanti si sono impegnati per portare alla luce questo brano. Lavoriamo a questo progetto dal 2015 e sono passati due anni da quando lo abbiamo inciso per la prima volta, speriamo che il pubblico possa apprezzare questo lavoro».

«Selfie – ha continuato la gemella Martina – è un brano energico e movimentato, sarà bello eseguirlo dal vivo ai nostri concerti. Questa canzone rappresenta una sintesi di quello che è stato il nostro percorso artistico finora, in futuro invece ci piacerebbe provare a sperimentare generi e soggetti diversi, più impegnati». Le gemelle hanno concluso dando appuntamento a tutti i fan per il prossimo tour che avrà proprio Selfie tra le tante novità».