La poetica ironica e graffiante di Guido Catalano ed il talento artistico di Dente, cantautore dal linguaggio raffinato, hanno ufficialmente aperto la ventesima edizione del Festival delle Invasioni a Cosenza, di cui si era già avuto un primo assaggio con la Notte della Luna, prologo della kermesse organizzata dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi con il contributo della Regione.

Contemporaneamente insieme con Dente e Catalano

Davanti la Cattedrale lo spettacolo Contemporaneamente insieme, non ha deluso le attese. Catalano, noto al grande pubblico anche per la sua rubrica settimanale nel programma di Radio 2 Caterpillar, è un talento letterario autore di pubblicazioni di successo tra le quali D’amore si muore ma io no e Ogni volta che mi baci muore un nazista, entrambe edite da Rizzoli. La poesia dell’autore torinese incrocia la chitarra del cantautore emiliano Dente, ed il risultato è uno show decisamente originale.

Concerto dei Calexico

La serata è poi proseguita in Piazza XV marzo con il concerto di Calexico. Nella musica della band di Tucson si respirano le atmosfere dell’Arizona, contaminate dalla lingua ispanica e dalle tonalità messicane evidenti soprattutto nel suono della tromba e delle maracas. Adesso toccherà al gruppo funk jazz dei Calibro 35 e agli Yombe sempre nel centro storico. Il 18 luglio arriva Rocco Papaleo.