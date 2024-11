Andrà in scena martedì 13 agosto al teatro comunale di Soverato la commedia brillante in tre atti di C. M. Hennequin e P. Bilhaud “Pillole d’ercole” a cura della compagnia teatrale Nicola Valentino, ideale per chi ha voglia di divertirsi. Simpaticissime gags e colpi di scena faranno sicuramente sorridere il pubblico così com’è già stato nelle rappresentazioni precedenti. Le vicende, che ruotano attorno alla “pillola d’Ercole” inventata dal giovane assistente di un medico che ne prova gli effetti afrodisiaci sul suo capo, si intrecciano sulla scena in modo progressivo fino allo sconvolgimento totale. A vestire i panni dei protagonisti saranno Generoso Scicchitano che interpreterà il dott. Luciano lo Turco, Caterina Sabatino sarà Angelica, Menotti Ranieri interpreterà il dott. La Vita, Lino Caridi sarà il col Locatelli. Mr Brackson sarà interpretato da Franco Pardo, Odette da Federica Palaia, la signora Rorò da Mena Cutruzzulà, Massimo da Pino Vitale, Francesca da Rosanna Talarico e Sidonia da Rosanna Agresta. La regia è firmata da Lino Caridi.