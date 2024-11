L’estate reggina si accende con l’esibizione di una band tra le più importanti e longeve del panorama italiano: Le Vibrazioni, band capitanata dal frontman Francesco Sarcina, saliranno sul palco del centro shopping center Porto Bolaro, a Reggio Calabria, domenica 25 agosto alle ore 21:30.

Durante la serata oltre ai brani dell’ultimo album e all’ultimo singolo “L’amore mi fa male”, verranno suonati anche i grandi successi della band.

Per l’importanza dell’evento e delle scenografie è stato necessario lasciare la tradizionale location sulla terrazza, quindi l’area concerti sarà allestita nel parcheggio a piano terra. L’ingresso è gratuito.

La galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 24.00 mentre le ristorazioni del centro saranno a disposizione per cenare o per un semplice spuntino.

La carriera de Le Vibrazioni

Le Vibrazioni nascono nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. Nella primavera del 2003, con il singolo “Dedicato A Te” conquistano il grande pubblico. In seguito a questo straordinario successo pubblicano il loro primo album, “Le Vibrazioni”, le cui vendite superano le 300.000 copie. Il 2017 è l’anno della reunion: il gruppo ritorna sulle scene esibendosi per la prima volta insieme dopo 5 anni e con la formazione originale. Nel 2018 sono tra i protagonisti del 68° Festival di Sanremo con il brano “Così Sbagliato”, contenuto poi nel disco “V” (Artist First/L’Equilibrista), che riscuote un ottimo successo di pubblico e critica, balzando subito in testa alle classifiche radiofoniche. Nel 2019 pubblicano il singolo “Cambia” e festeggiano i 20 anni di carriera con un concerto – evento al Mediolanum Forum di Assago, insieme a tanti ospiti. Con oltre 26 singoli in classifica e 5 album all’attivo Le Vibrazioni sono tra le band più longeve e attive del panorama musicale italiano.