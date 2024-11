Guglielmo Mastroianni, già cronista di LaC news24, inizia la sua avventura come inviato di Mediaset. A lui vanno gli auguri dell'editore e della redazione di LaC news24

Mastroianni all'esordio sugli schermi Mediaset. Il nostro collaboratore inizia la sua avventura come inviato di Mattino 5, oggi da Vibo Valentia, dove è stato inviato per il caso del feto nato morto, un presunto caso di malasanità. Nei prossimi mesi, Mastroianni seguirà per la trasmissione condotta da Federica Panicucci i casi di cronaca nel Mezzogiorno, con un occhio particolare alla nostra regione. E continuerà a collaborare con la nostra testata, lacnews24.it. A lui vanno gli auguri dell'editore, del direttore responsabile e di tutta la redazione di LaC news24.