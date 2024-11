Il concerto dell'artista apre la 32ma rassegna Fatti di Musica, il festival ideato e diretto da Ruggero Pegna

Teatro gremito ed entusiasmo incontenibile hanno fatto da cornice al concerto di Levante al Garden di Rende, evento d’apertura di Fatti di Musica 2018, la trentaduesima edizione del prestigioso festival del live d’autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei migliori spettacoli musicali dal vivo, premiandoli con il Riccio d’Argento del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco.

Pubblico conquistato dall'artista siciliana

Nella sezione dedicata alle migliori cantautrici italiane, in questa edizione il riconoscimento è stato assegnato proprio a Levante, per il successo internazionale del tour Caos in teatro. Prima di approdare in Italia, infatti, ha fatto registrare il sold out in tutte le tappe europee: Barcellona, Madrid, Lisbona, Amsterdam, Londra e Parigi. Alla prima canzone Levante ha già conquistato il pubblico. E sulla parentesi televisiva di X Factor si dice felice dell'esperienza vissuta, ma non è il piccolo schermo la sua strada.

Il 6 aprile appuntamento con Noa a Cosenza in attesa di Romeo & Giulietta

Fatti di Musica 2018 proseguirà il 6 aprile al Teatro Rendano di Cosenza con l’eccezionale concerto di Noa, alla qualesarà consegnato il premio Un Ponte fra le stelle per l’impegno a favore dei Diritti Umani. Il 17 aprile, la carovana del Festival si sposterà al Teatro Gentile di Cittanova per il concerto-spettacolo di Massimo Ranieri dal titolo “Sogno e son desto… in viaggio!”,a chiusura della stagione teatrale 2018 dell’Associazione Kalomena. La prima parte di “Fatti di Musica 2018” proseguirà nei giorni 8, 9 e 10 giugno allo Stadio San Vito di Cosenza con la prima assoluta nel capoluogo silano del kolossal musicale Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo, prodotto da David e Clemente Zard.