Il cabarettista e imitatore reggino, impegnato nel suo tour estivo in tutta Italia, sarà presto in Calabria. Intanto in collegamento da Roma con il nuovo format in radiovisione di LaC tv travolge conduttori e pubblico con le esilaranti imitazioni che lo hanno reso famoso.

Da un Mattarella pentito di non aver scelto il premier nel modo migliore, ossia con il metodo “Ambarabà ciccì coccò” ad un Enrico Mentana che odia chi mente e sa di ment…ana. Da un Bruno Vespa che cita il tg di mezza sera ad uno spensierato Cristiano Malgioglio. Da un ottimista e orgoglioso calabrese come Rino Gattuso ad un emiliano pessimista come Zucchero che vede nero. L’intervista al camaleontico Gennaro Calabrese non può essere altro che una risata continua.



Il comico di fama nazionale ritornerà nella sua Reggio Calabria il 30 giugno per presentare un evento di moda che aprirà l’estate. Ma nel frattempo l’imitatore non si risparmia neppure a distanza. Ospite in diretta del format in radiovisione di LaC Radio Cafè condotto da Erica Cunsolo e Max Martinelli dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11, crea un botta e risposta divertente tra chi lo intervista e alcuni dei personaggi a cui riesce a dar vita cambiando semplicemente il tono della voce.

