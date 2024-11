L’arena Pitagora ospiterà la band nella prima settimana di agosto

Il tour “Eutòpia” del noto gruppo musicale farà tappa in Calabria nella location crotonese il prossimo 8 agosto. Piero Pelù e Ghigo Renzulli saranno accompagnati sul palco da Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi (basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori).

!banner!

Il concerto è frutto della collaborazione tra la Esse Emme Musica di Maurizio Senese e l’Amministrazione comunale di Crotone, segno che una sinergia tra pubblico e privato può essere un connubio reale e importante, al fine di creare turismo e cultura che arrivano soprattutto con i grandi eventi. Il primo cittadino Ugo Pugliese e l’assessore al Turismo e allo Sport Giuseppe Frisenda hanno voluto appunto confermare fiducia a Senese e alla Esse Emme Musica, regalando ai calabresi l’unico concerto in regione dei Litfiba.

L’album “Eutòpia” composto da 10 tracce, ripercorre temi attualissimi quali l’estremismo religioso, la ‘ndrangheta e le sue vittime, i nuovi media, l’inquinamento, tutti in stile Litfiba e che li riconfermano terzi in classifica all’esordio come Album più venduto in Italia e al primo posto nella classifica dei vinili. Il disco è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: “Tu non c’eri”,scritta da Piero Pelù, e “La danza di Minerva”, scritta da Ghigo Renzulli.