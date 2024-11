È nella magica cornice di Villa Ormond a Sanremo che avrà inizio la prima edizione del Festival della Moda Italiana, in programma domenica 11 luglio.

Un palcoscenico per giovani stilisti emergenti nazionali ed internazionali che nella Città dei Fiori avranno la possibilità di farsi conoscere. Ad aprile le porte di questa grande opportunità è il fashion designer cosentino Claudio Greco, con un mix di collezioni inedite che abbracciano le quattro stagioni, partendo da un abito tricolore e chiudendo con un omaggio ad Orietta Berti.

Tra paillette e piume blu, Greco ha deciso di omaggiare la nota cantante, protagonista di questa estate con la nuova hit musicale, facendo sfilare un abito unico e inimitabile nello stile che lo contraddistingue.

Il noto stilista, sempre più vicino alle tematiche che affliggono il nostro territorio, ha inoltre deciso di cogliere l’occasione per promuovere la sicurezza sul lavoro. Nel corso della sfilata infatti, saranno indossati anche caschi da lavoro in grafene, presentati nei giorni scorsi in un progetto fondato e promosso dall’ingegnere Stefania Spadafora e che coinvolge anche Confapi.

Al termine della sfilata, l’artista cosentino sarà protagonista lunedì 12 di uno shooting fotografico a Montecarlo in attesa di realizzare prossimamente tanti nuovi progetti nazionali e internazionali