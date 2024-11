Uno spettacolo che gli appassionati delle risate aspettano da tanto. Un appuntamento al teatro Garden di Rende da non perdere. Lo show si inserisce nel cartellone della XVII Rassegna di Teatro e Musica “Primafila” organizzata da “Novecento Teatri”. Sul palco del teatro del campagnano assicurate risate e buon umore. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio.



Saranno quasi due ore di spettacolo, durante le quali le “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale di sempre. Il divertimento sarà predominante, ma non mancheranno momenti di profonda emozione perché i due mattatori del palcoscenico rievocheranno lo spirito del loro storico trio anche se mancherà, ma solo fisicamente la loro compagna storica, Anna Marchesini. In scena, martedì 5 febbraio alle ore 21, anche le esilaranti parodie di Papa Francesco e Papa Ratzinger e le frecciate ai personaggi televisivi come ai politici.