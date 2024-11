Tantissimi i premi realizzati dal maestro orafo crotonese per l’edizione 2016 di Sanremo. Consegnata la 'Palma d’Argento' a Tony Renis e i premi ‘Dietro le Quinte’. Momento più atteso è per giovedì 11 febbraio quando Affidato tornerà ad essere protagonista sul palcoscenico dell’Ariston per consegnare un’altra preziosa opera

