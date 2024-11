La Fondazione Lilli Funaro, nata per volontà della famiglia della ragazza che ha lasciato il mondo terreno nel 2004, ha come obiettivo la promozione della ricerca contro i tumori attraverso opere ed iniziative di: sensibilizzazione di carattere scientifico e sociale, la costituzione di un osservatorio permanente e di uno sportello informativo per pazienti e famiglie, azioni di carattere culturale, formativo e benefico. Negli ultimi 14 anni il sodalizio è riuscito a raccogliere più di 160.000€ in supporto alle proprie attività, grazie alla raccolta fondi, al 5x mille e, soprattutto, ai concerti solidali.





Per la quattordicesima edizione sarà protagonista del teatro Rendano lo show di Neri Marcorè “Incontro in musica tra Faber e Gaber”, un tributo a due grandi cantautori della musica italiana. Attore, doppiatore, cantante, mattatore della tv, con all’attivo anche due nomination ai David di Donatello e un Nastro d’Argento per il film Il cuore altrove di Pupi Avati, Neri Marcorè sarà nella città bruzia con uno spettacolo in cui racconterà e interpreterà le più belle canzoni del cantautore genovese Fabrizio de André e dell’eclettico Signor G, Giorgio Gaber. Lo show dell’artista marchigiano sarà un vero e proprio viaggio nella musica d’autore, che attraverso pezzi unici, ancora oggi indimenticabili come Bocca di Rosa, Dolcenera e ancora Destra -Sinistra, Io non mi sento Italiano e tanti altri, Marcorè intratterrà i suoi spettatori, uniti dallo spirito della solidarietà in ricordo di Lilli. Fondazione Lilli organizza anche un secondo concerto, che vedrà Luca Carboni esibirsi il 21 marzo sempre al Teatro Rendano di Cosenza. Il cantautore bolognese presenterà il suo ultimo album “Sputnik Tour”.