Agli appassionati di cinema l’indiscrezione che sta circolando in questi giorni all’ombra della Sila, ha già messo l’acquolina in bocca. L’Università della Calabria avrebbe avviato contatti per avere a Cosenza come ospite il visionario regista David Cronenberg, attualmente in tour per la presentazione del suo ultimo film: The Shrouds. L’opera del maestro di film cult come “La Mosca, “Videodrome”, Crash”, è stato presentato in anteprima lo scorso anno al 77esimo Festival di Cannes e sarà nelle sale italiane dal 3 aprile. Il film segna il ritorno sul grande schermo di Cronenberg – che ha da poco passato gli 82 inverni – e vede nel cast Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce. Se la trattativa si chiuderà, per l’Unical sarà un vero colpo da maestro e per i cinefili un appuntamento da segnare in rosso sul calendario.

Cronenberg a Cosenza, le possibili date

L'arrivo di Cronenberg a Cosenza potrebbe essere previsto per la fine del mese di maggio (il periodo dovrebbe essere compreso tra il 19 e il 24 maggio). Secondo i rumors il regista potrebbe essere ospite a Celico, a Cosenza al cinema Citrigno e all'Università della Calabria per una masterclass accompagnata dalla proiezione nella sala Unical.