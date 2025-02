Ma dove vai se i followers non li hai... Recentemente, l’influencer Giulia De Lellis, attuale compagna del rapper Tony Effe, ha condiviso una Instagram Story indossando una maglia con la scritta “VotaTony”, in supporto alla partecipazione sanremese del fidanzato Tony Effe.

Questo gesto ricorda un episodio del 2021, quando Chiara Ferragni fu al centro di polemiche per aver incoraggiato i suoi 23 milioni di follower a votare per il marito Fedez durante il Festival di Sanremo, a cui partecipava insieme Francesca Michielin. Quell’anno la Ferragni pubblicò diverse stories e post su Instagram, invitando i suoi follower a sostenere il marito in gara a Sanremo con la canzone “Chiamami per nome”.

Questo intervento suscitò critiche, poiché si riteneva che potesse influenzare in modo significativo il televoto, data la sua vasta platea di seguaci. Una posizione di privilegio sfruttata in modo improprio e senza regole.

Il Codacons intervenne, sostenendo che l’appello della Ferragni potesse violare il regolamento del Festival e le delibere Agcom, e chiese alla Rai di verificare i dati del televoto per individuare eventuali anomalie. Secondo l’associazione, l’intervento della Ferragni avrebbe alterato la classifica finale del Festival, portando Fedez dal 17° addirittura al 2° posto. È possibile che, data la somiglianza con il caso Ferragni-Fedez, possano emergere discussioni sull’influenza degli influencer nelle competizioni pubbliche e sulla correttezza di tali endorsement da parte di figure con un vastissimo seguito sui social media.

Se da un lato è naturale che personaggi pubblici sostengano i propri cari, dall’altro è importante considerare l’equità nelle competizioni e l’influenza che tali appelli possano avere sul pubblico. Quindi in finale, quando il televoto giocherà un ruolo fondamentale, eventuali appelli social della De Lellis potrebbero essere determinanti.