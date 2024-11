Si conclude l’evento culturale di Soveria Mannelli, lunedi 28 agosto, alle ore 18:00 nella biblioteca “Michele Caligiuri”

La tredicesima edizione dell’Università d’estate di Soveria Mannelli, sta volgendo al termine. Lunedi l’ultimo appuntamento con un altro ospite di eccezione: il giornalista Magdi Allam.



Il primo incontro è stato tenuto dallo scrittore e giornalista Giordano Bruno Guerri, in passato assessore comunale al dissolvimento dell’ovvio della stessa cittadina catanzarese, inventore della prima notte bianca d’Italia. Tema della serata “il futuro della storia” con il pensiero dello stesso Guerri secondo cui non sappiamo quanto ancora possa durare l’Italia.

La seconda lezione del 25 agosto invece, ha visto la presenza di Ciriaco De Mita, ex segretario della Democrazia Crististiana ed ex Presidente del Consiglio. Riguardo “il futuro della democrazia”, secondo l’ospite ci sono ancora spazi politici e culturali per una presenza democratica e cristiana nel nostro paese. Le lezioni sono introdotte dai direttori dell'Università d'Estate Mario Caligiuri, dell'Università della Calabria e Florindo Rubbettino, dell'Università del Molise, insieme con il Sindaco di Soveria Mannelli Leonardo Sirianni. La segreteria organizzativa è curata dall'associazione "Fiore di Lino".

L'Università d'Estate è promossa dal Comune di Soveria Mannelli, insieme alla Fondazione "Italia Domani" e della Rubbettino Editore, in collaborazione con le Pro Loco partner del Coordinamento Telethon Provinciale di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, dell'Associazione Imprenditori del Reventino e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Costanzo" di Decollatura. L'iniziativa sia svolge nell'ambito delle manifestazioni culturali di "Essere a Soveria", sostenute dalla Regione Calabria.