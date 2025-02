VIDEO | Grandi consensi per la trasposizione della pellicola del regista italo-turco. Serra Ylmaz, Erik Tonelli e Tosca D’Aquino tra i protagonisti. Attesa nel capoluogo bruzio per il musical Il Piccolo Principe

Serra Yilmaz, musa di Ferzan Ozpetek, è tra le protagoniste dell’adattamento teatrale di Magnifica Presenza, il celebre film che il regista italo-turco ha trasformato in uno spettacolo da palcoscenico, riscuotendo successo e consensi in tutta Italia. Anche in Calabria con rappresentazioni a Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone e, da ultimo, al Rendano di Cosenza nell’ambito de l’Altro Teatro, il cartellone ideato e curato da Gianluigi Fabiano e Pino Citrigno.

Dal cinema al palcoscenico

La trama si sovrappone a quella cinematografica, con soluzioni innovative nei dialoghi e nelle battute in grado di sorprendere tra il pubblico, anche i tanti che avevano già avuto modo di apprezzare la pellicola interpretata tra gli altri da Beppe Fiorello e Margherita Buy. Nel cast della commedia invece spicca la comicità di Tosca d’Aquino, ma soprattutto la bravura di Erik Tonelli nei panni di Pietro, il giovane attorno al quale ruota la rappresentazione, l’unico ad instaurare un rapporto con i fantasmi che infestano la casa affittata a Roma per inseguire il suo sogno di diventare un attore. Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella gli altri componenti della compagnia.

Aspettando il Piccolo Principe

Magnifica Presenza è tra i titoli di spicco della stagione del Rendano. La rassegna l’Altro Teatro, è in procinto di regalare al pubblico di Cosenza un altro spettacolo di estremo interesse: Il Piccolo Principe, in programma sabato 22 febbraio con replica il 23. Il musical inoltre, andrà in scena pure lunedì 24 in un matinée destinato ai ragazzi delle scuole cittadine.