Una immagine dall' alto della frana di Maierato, oggi 16 febbraio 2010. L'evacuazione in massa di tutti gli abitanti di Maierato, paese di 2.300 persone in provincia di Vibo Valentia, e' in corso da stamani, dopo che ieri un intero costone della montagna che si trova a ridosso del centro e' franato mettendo in pericolo numerose abitazioni. ANSA / MONTEVERDE / DBA