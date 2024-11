Mentre il film interpretato da Lily James e Amanda Seyfried, in programmazione nelle sale dalla scorsa settimana è balzato al vertice della classifica delle pellicole più viste in Italia, giunge la notizia che il celebre musical Mamma Mia, visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città dal suo primo debutto a Londra nel 1999, approderà sul palcoscenico del teatro Rendano di Cosenza.

Doppio appuntamento nel mese di marzo

Due le date programmate, il 6 ed il 7 marzo, per le quali non è ancora cominciata la prevendita dei biglietti. Lo spettacolo, che nella stagione 2017/2018 ha registrato ovunque il tutto esaurito, è prodotto da Peeparrow Entertainment e dal Teatro Sistina con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo. Le canzoni originali degli Abba, tradotte in italiano, sono eseguite con orchestra dal vivo.

Personaggi e interpreti

I tre protagonisti maschili, Bill, Sam e Harry, sono interpretati rispettivamente da Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. A vestire i panni di Donna Sheridan è invece Sabrina Marciano. Il musical Mamma Mia sarà uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Rendano, il cui cartellone sarà presentato, con ogni probabilità, nella prima settimana del mese di ottobre.