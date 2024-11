Il consigliere regionale vibonese chiede alla "politica regionale" di avviare una "programmazione culturale e in termini di opere pubbliche ad ampio raggio".

"La figura di Natuzza Evolo è una grande risorsa per l’umanità e per la Calabria in modo particolare. Per vari motivi e sotto molteplici profili. In primis, spirituale. La mistica di Paravati è un indubbio riferimento cristiano di eccezionale caratura. Natuzza Evolo è stata anche un riferimento civile, col suo esempio di sobrietà e onestà. Una calabrese che ha offerto alla storia comportamenti improntati all’altruismo e alla solidarietà. Insomma, un grande riferimento per la Calabria destinato ad arricchire la sua dimensione identitaria. Il processo di canonizzazione seguirà il suo percorso. È d’obbligo non farsi trovare impreparati. E affinché ciò accada è necessario avviare una stagione di puntuale e rigorosa progettualità, prima di tutto culturale. La precedente amministrazione regionale, inoltre, ha già premiato un progetto presentato mediante i Pisl. La pianificazione dell’ente Regione andrà rivolta verso un ulteriore potenziamento dei servizi, delle strutture ed infrastrutture funzionali al collegamento con la frazione di Mileto. L’azione d’intervento, pertanto, non potrà essere limitata alla realizzazione di una sola strada di collegamento con la Sa-Rc. La politica regionale, su tale versante, non può permettersi né improvvisazioni, né mediocrità. Urge, invece, una programmazione culturale e in termini di opere pubbliche ad ampio raggio. E proprio per conoscere l’orientamento della giunta a tale proposito, in data odierna è stata depositata specifica interrogazione".