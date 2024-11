Marcello Fonte ha ricevuto il premio come miglior attore alla 31/ma edizione degli European Film Awards che si è tenuta stasera a Siviglia. Per la sua interpretazione in Dogman di Matteo Garrone aveva già vinto a maggio la Palma d'oro come migliore attore al festival di Cannes 2018.





«Ce n'erano molti piu' bravi di me! Complimenti a tutti!», ha commentato l'attore calabrese sul palco di quelli che sono considerati gli "Oscar europei". Dogman è stato scelto per rappresentare l'Italia alla prossima edizione degli Oscar a Los Angeles: il 22 gennaio l'Academy annuncerà le candidature.

