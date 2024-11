catanzaro, mario biondi,concerto mario biondi

Il prossimo 3 aprile Mario Biondi sbarcherà al Teatro Politeama di Catanzaro per l’unica data calabrese del suo Beyond Tour. Mario Ranno in arte Mario Biondi, artista internazionale, nasce a Catania nel 1971. Grazie al padre, Stefano Biondi, famoso cantautore siciliano viene introdotto ben presto nel mondo della musica e già a soli 12 anni inizia a cantare dapprima come corista nelle chiese e successivamente nelle piazze. Influenzato dalla black music americana, forgia il suo stile vocale ascoltando Lou Rawls, Al Jarreau, Bill Withers, Isaac Hayes e Donny Hataway e dona vita a un soul jazz caldo e passionale che interpreta con ironia. Nel 2006 dall’incontro con la Schema Records e gli High Five Quintet nasce il suo primo album intitolato “Handful of Soul” che conquista in pochi mesi il disco d’oro per essere seguito dopo poco tempo da quello di platino. Negli anni successivi partecipa come celebrità al Festival di Sanremo e inizia a collaborare con molti artisti nazionali e internazionali. Beyond è l’ottavo album del cantate e il tour omonimo nelle sue date sta registrando un grande successo che iniziato il 20 febbraio, toccherà diverse città italiane ed europee come Belgrado, Londra e Vilnius.