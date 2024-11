Un Invention test in salsa calabra, letteralmente. La nuova puntata di Masterchef, che andrà in onda su Sky domani sera, ospiterà lo chef Nino Rossi che con il suo Qafiz, a Santa Cristina D’Aspromonte, si è guadagnato una stella Michelin e l’attenzione della stampa specializzata di tutto il mondo.

Il cooking show più famoso d’Italia, format che ha dato il via dieci anni fa a un vero e proprio trend che ancora non conosce tramonto, sarà una bella vetrina per l’alta cucina calabrese che ha in Rossi uno dei suoi protagonisti più famosi e creativi.

Sarà lui a mettere alla prova la creatività dei concorrenti, tra cui la cosentina Federica Di Lieto, che dopo una Mistery Box a tema afrodisiaco, avranno a che fare con un complesso Invention test tutto calabrese a base di ingredienti tipici del territorio.