Le posizioni della senatrice catanzarese Bianca Laura Granato, attualmente nel Gruppo Misto di Palazzo Madama ma eletta nelle file pentastellate, sulla guerra in Ucraina non sono sfuggite al mattatore della comicità italiana Maurizio Crozza. Che è dunque tornato a prendere bonariamente di mira un politico calabrese nel suo imperdibile Fratelli di Crozza in onda ogni venerdì sera sul Nove del Gruppo Discovery dopo la caratterizzazione di Nino Spirlì, naturalmente al tempo in cui era governatore facente funzioni della Calabria prima cioè delle elezioni che hanno dato mandato al presidente Roberto Occhiuto. Stavolta, invece, è come premesso toccato alla parlamentare Granato, peraltro animatrice del nuovo movimento “L’Alternativa C’è” costituito poco più di un anno fa su iniziativa di un drappello di dissidenti Cinquestelle dopo il sì dello stesso M5S al nascente Governo Draghi, da loro nient’affatto condiviso.

La Granato, a cui bisogna riconoscere di aver sempre espresso in totale libertà il proprio pensiero anche sulla delicata materia dei vaccini antiCovid, stavolta si è schierata in favore del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, secondo lei difensore di «tutti noi dalle élite planetarie e dal nuovo ordine mondiale», decidendo inoltre di disertare la seduta in Parlamento in cui all’inizio della scorsa settimana c’è stato il collegamento video di Volodymyr Zelens'kyj.

Una decisione “giustificata” con il fatto che «avesse già stabilito un incontro sul territorio da non annullare di certo per un collegamento da remoto, per giunta senza contraddittorio con gli interlocutori». Ecco allora che un Crozza in versione novello Alighiero Noschese, per le sue imitazioni arricchite da travestimenti e trucchi utili a farlo identificare totalmente con il personaggio da rappresentare, si è munito di vistosa parrucca rossa e con acconciature tipicamente femminili ha ribadito le esternazioni della Granato, arricchendole come spesso fa quando ripropone le dichiarazioni di qualcuno con l’accentuazione di alcuni tratti caratteristici.