Giangurgolo, maschera calabrese della Commedia dell’Arte, in occasione del carnevale arriva sul palco del Rendano protagonista di una rappresentazione scritta e diretta da Max Mazzotta e messa in scena dalla compagnia Libero Teatro. In questa commedia, Giangurgolo Principe di Danimarca, la maschera calabrese si intreccia con il personaggio shakespeariano di Amleto. Lo spettacolo, in programma domenica pomeriggio 3 marzo alle 18, è inserito nella rassegna L’Altro Teatro patrocinata dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi. La presentazione dello spettacolo nell’intervista a Mazzotta realizzata da Salvatore Bruno