In programma a Soverato anche i concerti di Gianni Morandi, Riki, Francesco De Gregori e Fabrizio Moro. Biglietti disponibili

Ulteriore colpo da parte della Esse Emme Musica per la nuova edizione della Summer Arena al campo Marino di Soverato. Dopo aver annunciato i concerti di Gianni Morandi (19 luglio), Riki (24 luglio), Francesco De Gregori (22 agosto), Fabrizio Moro (24 agosto), il calendario dei concerti preannuncia un nuovo evento, fortemente voluto dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza la Summer Arena: il 16 luglio sul palco soveratese ci saranno anche Max Pezzali, Nek e Francesco Renga.

Dopo il successo della prima parte che ha registrato un sold out dopo l’altro, riparte infatti martedì da Napoli “Max Nek Renga, il Tour”, il tour nei principali palasport italiani di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Sul palco i tre artisti porteranno tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci e non solo; hit che sono state raccolte anche in “Max Nek Renga, il Disco” (F& P Group / Warner Music), l’album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP. Durante il tour, Max, Nek e Renga sono accompagnati sul palco da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

I biglietti per la data di Soverato sono già disponibili in prevendita online e nelle prevendite abituali attraverso i circuiti Ticket One e Ticket Service Calabria.