Questo è un giorno speciale per la comunità cristiana. Ricorre infatti il 5° anniversario della morte di Natuzza Evolo, la mistica con le stimmate scomparsa la notte del primo novenbre 2009 dopo una lunga sofferenza.

Paravati (VV) - E' un giorno speciale perchè proprio oggi, al compimento del quinquennio dalla morte, il Vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Mons. Luigi Renzo, ha annunciato l'avvio dell'itrer della causa di beatificazione di mamma Natuzza, affidando al postulatore don Enzo Gabrieli dell'arcidiocesi di Cosenza Bisignano, il compito di iniziare le pratiche. Nei prossimi giorni sarà inviata alla Congregazione delle Cause dei Santi la richiesta formale di autorizzazione.

L'8 ottobre scorso la Conferenza Episcopale Calabra aveva espresso parere favorevole alla richiesta del vescovo di Mileto di introdurre la causa di beatificazione di Natuzza Evolo. L'annucio, arrivato durante la concelebarzione eucaristica, è stato accolto con un forte applauso dalle migliaia di persone che hanno gremito il piazzale della fondazione cuore immacolato di Maria Rifugio delle anime di Paravati. Pellegrini giunti da ogni parte della Regione e non solo, in occasione del quinto anniversario della morte della mistica. Circa sei mila fedeli che prima di assistere alla santa messa sono andati a far visita alla tomba di Natuzza, per depositare un fiore, lasciare un bliglietto con una supplica, una preghiera. Per l'occasione la tomba di Natuzza situata all'interno della Fondazione, è stata accessibile per tutto il giorno.