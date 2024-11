Si tratta di un concorso per modelle plus size che celebra la bellezza al di là della taglia. La 33enne è originaria di Lamezia Terme

L’Exchange Studio, in Maidstone, Kent (Inghilterra), ospiterà la prima edizione di Miss International Curve che si terrà il 21 ottobre 2017. Miss International Curve è un concorso per modelle plus size che celebra la bellezza al di là della taglia. L ‘Italia verrà rappresentata dalla calabrese Dora Marotta (33 anni, originaria di Lamezia Terme) che è stata ammessa a partecipare alla competizione finale con il titolo di "Ms Italy Curve 2017/18".

Dora Marotta vive a Londra dal 2014 dove lavora come personal shopper, fashion stylist e blogger. Dopo numerose esperienze nel settore della moda, anche in quella plus size, ha deciso di partecipare alla selezione di“Miss InternationalCurve” perché è fermamente convinta che la moda è per tutti e non solo per chi indossa la taglia 38.

“Lo stile non dipende dalla taglia che si indossa. - afferma Dora - Come personal shopper e blogger ho sempre aiutato le donne a sentirsi più sicure di sé. C’è bisogno di più diversità nel mondo della moda e, nonostante si siano fatti notevoli progressi negli ultimi anni, la strada da percorrere è ancora lunga”. Dora è una grande appassionata di moda, ma è stata sempre coinvolta in attività di volontariato, sia in Italia che in Gran Bretagna. Infatti, la finale di Miss International Curve sarà anche a sostegno di "Sane", una charity che si occupa di migliorare la qualità di vita delle persone affette da problemi di salute mentale.