Ieri sera, a San Giovanni in Fiore l'ultima tappa regionale prima della finalissima

E' Serena Suriano (con il n°3) la prima classificata con la fascia Miss Sport Lotto Calabria, valevole per la partecipazione diretta alle finali del 20 settembre a Jesolo!

Serena Suriano di Amantea, 18 anni, 1.75 cm, occhi castani e capelli castani a settembre si iscriverà all'Università in ingegneria aerospaziale. “Il massimo dell'ambizione sarebbe diventare un astronauta – afferma sorridendo – per ora studio e mi dedico alla mia passione, l'astronomia”. Oltre ad osservare le stelle Serena è anche un'atleta e pratica nuoto agonistico. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per sperimentare nuove esperienze:” Se non provi i sogni non si avverano – commenta dopo l'incoronazione – Mi piacerebbe diventare una modella e vincere Miss Italia sarebbe una grande soddisfazione personale”.

Lunghi applausi per l'ultima tappa regionale, nella splendida cornice dell'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, prima della finalissima di venerdì 28 agosto a Pizzo Marina.

La giuria di esperti di bellezza, esponenti della stampa locale e dello spettacolo ha decretato la miss che è passata di diritto alle finali nazionali di Jesolo.

Ben 8 le fasce aggiudicate:

prima classificata Serena Suriano (Miss Sport Lotto Calabria);

seconda classificata Ludovica Presta (Miss Rocchetta Bellezza);

terza classificata Giorgia Fantozzi (Miss Sport Lotto);

quarta classificata Carmen Bertucci (Miss Compagnia della bellezza)

quinta classificata Ludovica Dito (Miss Interflora)

E le fasce speciali (fuori concorso!):

Marta D'Andrea (Miss L'Ottico)

Serena Suriano (Miss Ame Aura Mediterranea)

Giorgia Fantozzi (Miss Accademia New Syle)



E già dalla primissima selezione Miss Italia Calabria ha cambiato volto! Miss Italia Calabria quest'anno rende omaggio alla cultura, all'arte senza dimenticare il sociale e dando largo spazio ai giovani talenti. Il concorso, dunque, ha un nuovo look dalla scenografia completamente rinnovata ideata dal direttore artistico Claudio Greco e realizzata dallo scenografo Aurelio Guaglianone.

Anche in questa tappa sono stati presentati i due spot sociali firmati dall'attore Stefano Muroni. Due video che lanciano un messaggio di pace e di amore verso le donne.

Non solo concorso, dunque, ma anche spazio alla musica con le splendide voci dei Free Love e di Antonio Granato. Granato, giovani interprete di San Giovanni in Fiore, è reduce dalla vittoria del CantaSila Festival.

Oltre alla presenza fisica Miss Italia Calabria, in questa edizione, cerca di più... giovani donne affascinanti e talentuose, future dive dello showbusiness. Dopo le tre sfilate in passertella, come da tradizione (in abito da sera, in bikini e in costume istituzionale) la giuria tecnica ha valutato le ragazze anche per la loro personaità. Una breve intervista in cui le concorrenti hanno dovuto dimostrare di essere spigliate e disinvolte. Una chiaccherata in cui si sono esibite in vere e proprie performance estemporanee. Le giovani miss hanno dimostrato di avere talento nel canto, nella danza, nella recitazione.

“Ringraziamo la Regione Calabria e l'amministazione comunale e il Sindaco Giuseppe Belcastro per questa spledida serata qui a San Giovanni in Fiore – afferma la patron Linda Suriano – Questa è l'ultima tappa regionale prima della finale del 28 agosto a Pizzo Marina. Incoroneremo Miss Calabria e voleremo a Jesolo sperando di portare a casa Miss Italia! ”

A curare la manifestazione, esclusivista per la Calabria: l'agenzia Carlifashionagency (diretta da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco. A condurre le selezioni, presentarice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina. E' lei a condurre sul palco le serate di Miss Italia e a coordinare l'ufficio stampa.

Ed ora, Miss Italia Calabria continua. Venerdì 28 agosto, a Pizzo Marina, si svolgerà la finalissima per incoronare Miss Calabria 2015.