Continua l'avventura di Miss Italia Calabria. Stasera mercoledì 19 agosto, alle ore 21, a Sersale (Cz) sarà incoronata Miss Rocchetta Bellezza Calabria

La tappa regionale del concorso, dunque, si svolgerà mercoledì 19 agosto, alle ore 21. La prima classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, passerà direttamente alle finali nazionali a Jesolo.

Miss Italia si presenta con un look tutto nuovo, dalla scenografia completamente rinnovata ideata dal direttore artistico Claudio Greco e realizzata dallo scenografo Aurelio Guaglianone. “Non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show” così affermano gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità, Miss Italia non dimentica infatti il sociale e la cultura. Nella cornice della presila catanzarese, nel suggestivo borgo di Sersale sarà allestito un palco quadrato e la giuria (rigorosamente tecnica) posta al centro, nella cosiddetta “buca”.

A curare la manifestazione, esclusivista per la Calabria:l'agenzia Carlifashionagency (diretta Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco. A condurre le selezioni, presentarice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina. Sarà lei a condurre sul palco le serate di Miss Italia e a coordinare l'ufficio stampa.